Die Angebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben am Mittwoch unverändert und so fiel der EUR/USD zum neuen Tagestief von 1,1320. EUR/USD schaut auf Italien, PMIs Das Paar fiel die 2. Sitzung in Folge und so verblasst der Optimismus vom Beginn der Woche, welcher auf dem positiven Ergebnis des G20 Gipfels in Argentinien beruhte. Die Volatilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...