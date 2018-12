Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,02 Prozent auf 162,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stagnierte bei 0,25 Prozent. In Italien gingen die Renditen etwas zurück.

Zur Wochenmitte könnten einige Konjunkturdaten aus der Eurozone für Kursbewegung sorgen. Veröffentlicht werden die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage im Währungsraum. In den USA bleibt es dagegen weitgehend ruhig. Es herrscht nationale Staatstrauer wegen des Todes des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush./bgf/fba

ISIN DE0009652644

AXC0058 2018-12-05/08:58