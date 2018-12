Die Aktien der deutschen Autobauer gehörten zum Wochenbeginn definitiv zu den größeren Gewinnern in einem zugegebenermaßen starken Gesamtmarkt. Mit Kursanstiegen zwischen knapp 3 % und knapp 5 % zählten die Aktien von BMW (WKN: 519000), Daimler (WKN: 710000) und VW (WKN: 766403) am Montag zu den stärksten Vertretern in unserem heimischen Leitindex, dem DAX. Als Gründe für diese regelrechte Rallye dürften wohl eine ganze Reihe positiver Nachrichten rund um Handelsbeziehungen und Handelskonflikte herhalten. Aber langsam. Werfen wir zuerst einen Foolishen Blick auf die aktuellen News, ehe wir überlegen, weshalb sich Investoren von Autoaktien besser nicht zu früh freuen sollten. Eine ganze ...

