BERLIN (Dow Jones)--Der Stromnetzbetreiber 50Hertz muss sich auf die Suche nach einem neuen Chef machen. Boris Schucht wird das Unternehmen nur noch bis 28. Februar nächsten Jahres führen. "Für 50Hertz beginnt nach den Anteilsübergängen in diesem Jahr eine neue Phase", ließ sich Schucht in einer Mitteilung zitieren. Es sei nun nach neun Jahren an der Spitze der richtige Zeitpunkt, um den "Staffelstab weiter zu geben".

Der Übertragungsnetzbetreiber befindet sich nach dem Ausstieg des australischen Infrastrukturfonds IFM in der Hand des belgischen Netzbetreibers Elia und Deutschlands staatlicher KfW-Bank. Einen Einstiegsversuch Chinas vereitelte die Bundesregierung im Sommer mittels der KfW, die nun 20 Prozent der Anteile hält.

50Hertz betreibt die Überland-Leitungen im Osten der Republik und im Raum Hamburg. Schucht war zuletzt als Energiestaatssekretär bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Gespräch. Er lehnte die Stelle aber ab.

December 05, 2018

