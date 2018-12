Zürich - Die Richtsätze und die Kreditabsicherungssätze sanken wie bereits im Vormonat auch im November über alle Laufzeiten hinweg teils deutlich. Die überraschend schwachen Wirtschaftswachstumszahlen der Schweiz und der EU drückten vorübergehend auf die Hypothekarzinsen.

Die Weltwirtschaft schwächelte im 3. Quartal stärker als erwartet. Trotzdem geht die EZB davon aus, dass die Abschwächung des Wirtschaftswachstums im EU-Raum nur vorübergehenden Charakter hat. Sie plant nach wie vor eine Abkehr von ihrer sehr lockeren Geldpolitik und fasst eine erste Zinserhöhung im Sommer oder Herbst 2019 ins Auge.

Auch die Schweiz erlebte ein negatives Wirtschaftswachstum im 3. Quartal. Diese Entwicklung kam überraschend, wurde doch mit einem Wachstum von 0.2 bis 0.4% gerechnet. Auslöser dieser Entwicklung waren der Rückschlag im Wachstum der EU, insbesondere der deutschen Wirtschaft, die generelle Abkühlung der Weltkonjunktur sowie die gedämpfte Kauflust der Konsumenten.

Diese Entwicklung im 3. Quartal war Auslöser eines leichten Zinsrückgangs im November über alle Laufzeiten hinweg. Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass die Schweizer Wirtschaft auch zukünftig negativ wächst: Das Seco geht von einem kurzen Ausreisser nach unten aus. Die Zinsen dürften sich daher wieder auf aktuellem Niveau stabilisieren.

Die Richtsätze der 5-jährigen Festhypotheken stiegen in der ersten Novemberhälfte noch um 2 Basispunkte, um ab dem 19. November zu sinken und per Ende November bei 1.13%, also 3 Basispunkte tiefer, zu notieren. Beim 10-jährigen Satz ist die gleiche Entwicklung festzustellen, jedoch sanken die Zinsen insgesamt um 6 Basispunkte auf 1.61%.

Bandbreiten vergrössern sich bei allen Laufzeiten

Die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter nahm über sämtliche Laufzeiten zu. Bei den 10-jährigen Festhypotheken war diese Entwicklung am sichtbarsten. Während die Richtsätze um 6 Basispunkte und die Kreditabsicherungskosten ...

