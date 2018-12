FRANKFURT (Dow Jones)--Die RTL Group reagiert auf den Wandel in der Videobranche und will künftig stärker aus eigener Kraft wachsen. Dazu will das Luxemburger Unternehmen für den Ausbau der Video-on-Demand-(VOD)-Dienste erheblich in lokalere, exklusivere Inhalte und in eine VOD-Technologieplattform investieren. Darauf verständigten sich die Manager beim Management Summit 2018 der RTL Group SA, an dem über 90 Führungskräfte der gesamten Gruppe in Luxemburg teilnahmen.

Mit dem sich schnell ändernden Konsumverhalten und dem Entstehen von globalen Technologieriesen habe sich die Videobranche von einem lokalen zu einem globalen Feld entwickelt, stellte CEO Bert Habets fest. Daher setze man zu einer umfassenden konzernweiten Transformation an.

2019 will die im MDAX notierte Gesellschaft mit der Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen Technologieplattform für die VOD-Dienste ihrer Sender beginnen. Letztlich sollen alle Streaming-Plattformen darin zusammengefasst werden. An dem Vorhaben seien die Töchter in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden beteiligt. Entsprechend resultiere daraus ein hohes Maß an Flexibilität für die lokalen Aktivitäten.

Weitere Details zu den VOD-Plänen will die Gruppe bei Vorlage der Zahlen für 2018 am 14. März nennen.

