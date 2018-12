Am Dienstag kamen Zweifel auf bezüglich des Trump-Deals am Wochenende mit China. Damit verbunden ging es auch für den DAX wieder abwärts. Er verlor zum Handelsende 1,14 Prozent und schloss somit bei 11.335 Punkten. Marktidee: Merck. Bei Merck gab es zuletzt einige Nachrichten. Der Verkauf des OTC-Geschäftes an den US-Konzern Procter & Gamble für 3,4 Milliarden Euro ist jetzt abgeschlossen. In Frankreich muss sich der Konzern gegen eine Sammelklage wehren. Die Aktie hat starke Monate hinter sich. Aus charttechnischer Sicht hat der Kurs eine kritische Marke erreicht.