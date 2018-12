5.12.: Philipp von Breitenbach läutet die Opening Bell für Mittwoch. Ab sofort bietet xtb die Single-Brokerage Handelsplattform von AgenaTrader für Trading kostenfrei an, Webinare inklusiv. https://de.xtb.com/mercury-webinar-workshop https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 4.12.: Thomas Tschol läutet die Opening Bell für Dienstag. Der CFO der Zumtobel Group hat Halbjahres-Umsätze in Höhe von 595,1 Mio. Euro und ein EBIT von 24,8? Mio. Euro bekanntgegeben. http://zumtobelgroup.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 3.12.: Philipp Schrader und Josef Schmidt läuten die Opening Bell für Montag. Die beiden Rechtsanwälte bei Eisenberger & Herzog beraten Unternehmen in Kapitalmarktrechtsfragen etc ....

Den vollständigen Artikel lesen ...