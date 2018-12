Die drei größten Shortpositionen an der Wall Street betreffen TESLA, AMAZON und APPLE. Bei TESLA sind rd. 9,8 Mrd. $ short. Das sind etwa 15 % des ganzen Börsenwertes von TESLA. AMAZON und APPLE bringen es auf 8,9 bzw. 7,9 Mrd. $, aber von einem deutlich höheren Marktvolumen aus gerechnet. Wie diese Eindeckungen demnächst laufen werden, wird mehr als spannend. Beispiel TESLA: Muss hastig eingedeckt werden, springt die Aktie unendlich hoch. Gewinnen die Shorter, folgt das gleiche Spiel nach unten. Das ist Lotterie. Das Problem für die zwei anderen: Die sehr komplexe gegenseitige Verbindung dieser Aktien zu den jeweiligen Positionen in den ETF-Konstrukten haben wir beschrieben. Das ergibt eine völlig unklare Lage, weil es dazu keine Statistik gibt. Ergebnis: Bisher lief alles relativ kontrolliert, schöner wäre es, wenn eine Finanzadresse in dieser Konstellation gegen die Wand läuft, a la LTCM vor genau 20 Jahren und 12 % Dow-Verlust in zwei Tagen. Warten wir ab.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



