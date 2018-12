Zürich - Das Marktumfeld für Büroimmobilien präsentiert sich positiv. Der Wirtschaftsaufschwung hat das Beschäftigungswachstum angekurbelt und dadurch die während langer Zeit flaue Flächennachfrage belebt. Die Erholung ist in den einzelnen grossen Büromärkten als Folge der individuellen Branchenzusammensetzung jedoch unterschiedlich weit fortgeschritten. Der Büromarkt in Lausanne beispielsweise präsentiert sich in einer weit besseren Verfassung als der nur wenige Kilometer entfernte Markt in Genf. Allen Märkten gemeinsam ist hingegen, dass die Erholung von den zentralen Lagen ausgeht und die Märkte von innen heraus gesunden. Zu diesem Schluss kommt die neueste Studie der Credit Suisse-Ökonomen zum Schweizer Immobilienmarkt.

Gemäss der Studie «Büroflächenmarkt Schweiz 2019» hat sich das Marktumfeld für Büroimmobilien im Schatten der wachsenden Mietwohnungsleerstände beinahe unbemerkt aufgehellt. Dank dem kräftigen Konjunkturaufschwung stellen die Unternehmen zusätzliches Personal ein, was in einem robusten Beschäftigungswachstum zum Ausdruck kommt und die Nachfrage nach Büroflächen belebt. Getragen wird dieses Wachstum vom Tertiärsektor, insbesondere von den Unternehmensdienstleistungen, dem IT-Sektor und der öffentlichen Hand, aber auch vom wiedererstarkten Industriesektor, der immer mehr auch Büroarbeitsplätze nachfragt. Die Digitalisierung sorgt zudem für eine solide Zusatznachfrage, da der Anteil der Schreibtischtätigkeiten in allen Branchen zunimmt. Auf das für 2018 prognostizierte robuste Nachfrageplus von 600'000 m2 Büroflächen dürfte im Jahr 2019 ein weiteres, wenn auch etwas weniger kräftiges Wachstum folgen.

Büromarkt gesundet vom Kern aus

In den inneren Büromärkten der Grosszentren (Central Business Districts, CBD) haben die zur Vermietung ausgeschriebenen Büroflächen bereits um ein knappes Fünftel abgenommen. In Genf und Zürich hat die Erholung auch schon den mittleren Büromarkt erfasst. Insbesondere Innenstadtlagen sowie gut erschlossene Standorte in den mittleren Büromärkten erfreuen sich eines wachsenden Zuspruchs von Firmen, die sich als interessante Arbeitgeber für Fachkräfte positionieren ...

