Die US-Märkte sind auf breiter Front auf Talfahrt. Das liegt am Handelsstreit, an Rezessionssorgen - und an der Börsenpsychologie. Was Dax-Anleger erwartet.

Wie geht es weiter nach dem Kursrutsch? An der Wall Street hatten die Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Dienstag deutlich Federn gelassen. Der Dow Jones beendete die Sitzung 3,1 Prozent und der Nasdaq 3,8 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 3,2 Prozent.

Nun fürchten Marktbeobachter ein Übergreifen auf Deutschland. Im Sog des jüngsten Kursrutsches an der Wall Street startet auch der Dax am Mittwoch tiefer: Kurz nach Handelseröffnung ging es 1,24 Prozent abwärts auf 11.194 Punkte. Am Dienstag hatte er bereits 1,1 Prozent im Minus geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt wird sich dem Abwärtstrend nicht entziehen können - auch wenn einiges dafür spricht, dass es in Frankfurt nicht so stark nach unten gehen dürfte als in New York.

Die folgende fünf Hauptrisiken für die Weltkonjunktur treiben auch deutsche Anleger um:

1. Der Handelskrieg ist nicht ausgestanden

Die Zweifel wachsen, ob die die USA und China nach dem Burgfrieden eine langfristige Lösung für den Zollstreit finden, sagten Börsianer. US-Präsident Donald Trump drohte erneut mit Zöllen, sollte es nicht zu einer umfangreichen Handelsvereinbarung kommen. Die Verschiebung der geplanten weiteren Strafzölle gebe bei genauerer Betrachtung wenig Anlass zur Freude, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Noch sind beide Seiten weit von einer finalen Einigung entfernt. Der Waffenstillstand schließt zwar neue Zölle bis Anfang April aus, danach ist aber weiterhin alles möglich."

Vor diesem Hintergrund warfen Investoren in Asien Aktien konjunkturabhängiger Werte aus ihren Depots. Die Titel des Autobauers Honda, der Chipfirma Advantest und des Industrieroboter-Bauers Fanuc büßten bis zu 4,6 Prozent ein. In den USA kam es sogar zu einem Ausverkauf auf breiter Front, bei dem besonders Industrie- und Technologiewerte unter Druck gerieten.

Die beiden Sektoren reagieren in der Regel am sensibelsten auf Nachrichten rund um den Handelskonflikt. Den Dow belastetenvor allem die Börsenschwergewichte Boeing und Caterpillar, die 4,8 beziehungsweise 6,9 Prozent verloren. Apple-Aktien gaben 4,4 Prozent nach und drückten so den S&P und die Nasdaq nach unten.

Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow erläuterte, er sehe eine Reduzierung von chinesischen Zöllen auf US-Autoimporte sowie Agrar- und Energieprodukte als Lackmustest für den Erfolg der Handelsgespräche. "Es steht bis dato nicht fest, ob China wirklich die Autozölle ...

