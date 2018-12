BERLIN (Dow Jones)--Mit der Reform von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würde die Grundsteuer in den größten Städten Deutschlands einem Bericht zufolge um über 20 Prozent steigen. Das meldet die Bild-Zeitung und beruft sich auf interne Papiere des Finanzministeriums.

Besonders teuer würde es demnach im Schnitt für Eigentümer und Mieter in Berlin: Sollte dort der sogenannte Hebesatz, den die Stadt festlegt, nicht sinken, würde Berlin künftig 63,7 Prozent mehr Grundsteuer einnehmen als bisher. In Sachsen und Bayern würden die Steuern im Schnitt um 24,8 bzw. 20,9 Prozent steigen.

Gewinner der Scholz-Reform wären Eigentümer und Mieter in kleineren Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern. Besonders stark würden die Steuer laut Bericht im Schnitt in Niedersachsen sinken, dort müssten die Kommunen auf 29,1 Prozent ihrer Grundsteuer-Einnahmen verzichten. Im Saarland wäre es ein Minus von 23,5 Prozent, in Rheinland-Pfalz 22,2 Prozent.

