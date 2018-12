Der Versicherungskonzern Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394) sieht sich gut für künftiges Gewinnwachstum und attraktive Aktionärsrenditen positioniert, wie am Mittwoch auf dem Investorentag in Zürich berichtet wurde. Den Aktionären wird eine attraktive und steigende Dividende in Aussicht gestellt. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 18 Franken (ca. 15,89 Euro) ausgeschüttet. Gegenüber dem Vorjahr (17 Franken) war dies eine Anhebung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...