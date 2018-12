Seit 2017 stehen die Traditionsbrauereien Diebels und Hasseröder zum Verkauf. Seitdem herrscht Stillstand, die Belegschaften sind beunruhigt - und hoffen jetzt auf den neuen Deutschland-Chef des Mutterkonzerns AB InBev.

Irgendwann wurde dann am Samstagvormittag auf dem Parkplatz vor der Diebels-Brauerei auch die bekannte Werbehymne angestimmt: "Ein schöner Tag, die Welt steht still, ein schöner Tag, komm Welt lass dich umarmen, welch ein Tag." Rund 400 Menschen mit Flaggen, Schals, Bierfässchen und grünen Diebels-Westen waren am 1. Dezember auf dem Brauereigelände in Issum am Niederrhein erschienen. "Dies ist kein Streik, dies ist keine Demo", erklärte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Engelsiepen. "Wir sind hier versammelt, um Flagge zu zeigen für die Marke. Wir sind nicht gegen etwas, sondern für Diebels." In seiner Ansprache erinnerte Engelsiepen daran, dass die Brauerei seit einem Jahr zum Verkauf stehe, der Kauf aber leider ins Wasser fiel.

Seitdem steht die Welt in der Tat still. Für Diebels und für deren Schwestermarke Hasseröder, beides Biermarken des belgischen Brauereiriesen Anheuser-Busch InBev (AB InBev), zu dem in Deutschland auch Becks, Franziskaner und Löwenbräu gehören. Engelsiepen betonte, dass der Mutterkonzern "uns nicht mehr unterstützt, und wir leiden darunter. Wenn man ein paar Kilometer weiter fährt, dann sieht man von Diebels nicht mehr viel", so Engelsiepen. Er erinnerte an die goldene Zeit der Neunzigerjahre, in der die Mitarbeiter viele Überstunden machen mussten, aber die Marke auch durch Werbung bekannt war.

Heute stelle die Brauerei gerade einmal ein Sechstel so viel Bier her wie damals.

Ähnlich vertrackt und aussichtslos ist die Situation auch im 400 Kilometer östlich gelegenen Wernigerode bei Hasseröder-Kollegen. Dort hatte die Gewerkschaft NGG am Samstag vor drei Wochen mit einer "Pro-Hasseröder-Aktion" mobil gegen den Eigentümer der Brauerei gemacht. Der Vorwurf: Seit dem Ende 2017 eingeläuteten Verkauf der Brauerei sei diese in ein "Dümpelstadium" verfallen. Es fehle an Investitionen und klaren Managemententscheidungen. Betriebsratschef Thorsten Schuster sagte gegenüber der Leipziger Volksstimme. "Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt." Hasseröder sei keine ostdeutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...