Deutschlands Maschinenbauer gehen trotz internationaler Handelskonflikte mit gut gefüllten Auftragsbüchern in das kommende Jahr. Nach einer Delle im September legten die Bestellungen im Oktober gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt (real) um 12 % zu, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. In den 10 Monaten lagen die Auftragseingänge um 7 % über dem Vorjahresniveau. Das ist eine gute Botschaft, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Jetzt werden die Aufträge geschrieben, die im nächsten Jahr zu Umsatz führen.



Im Oktober profitierten die Maschinenbauer von kräftiger Nachfrage aus dem Inland (plus 11 %) und aus dem Ausland (plus 12 %).



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily. Sollten Sie die TB-Daily nicht abonniert haben, lesen Sie bite mehr bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info