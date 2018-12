Wünschst du dir nicht auch, du könntest wie Warren Buffett investieren und entsprechende Renditen erzielen? Du kannst sicherlich in sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) investieren und dein Vermögen mit seinem wachsen sehen. Er glaubt natürlich an die Zukunft von Berkshire, aber er hat den meisten Menschen auch eine andere Anlage empfohlen: Indexfonds. Hier werfe ich einen genaueren Blick auf die Frage, warum Indexfonds spannender und leistungsfähiger sind, als du wahrscheinlich denkst. Auf dieser Basis kannst du entscheiden, ob du Indexfonds-Aktien in deinem Portfolio haben willst. Buffett über Indexfonds Der Titel dieses Artikels stammt aus einem Buffett-Interview bei CNBC On ...

