Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach einer bankeigenen Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das Wettbewerbsumfeld des Chemikalienhändlers sei ausgeprägt, was sich wegen des sehr Cashflow starken Geschäfts in diesem Bereich auch nicht so rasch ändern werde, schrieb Analyst Thomas Burlton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Brenntag halte zwecks einer Übernahme dennoch weiter nach mittelgroßen bis kleineren Konkurrenten Ausschau./ck/ajx Datum der Analyse: 04.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-12-05/10:04

ISIN: DE000A1DAHH0