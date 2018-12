San Francisco und Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) -



"DICOS ist bekannt für den Aufbau langfristiger Beziehungen mit einigen der größten und innovativsten Technologiefirmen, um Probleme bei Monitoring und Verwaltung im richtigen Maßstab zu überwinden", sagte Dr. Winfried Geyer, einer der Gründer der DICOS GmbH. "Kentik ist mit seinem modernen Produkt für die Netzwerkanalyse speziell für die umfassend angebundene Welt von heute für uns der ideale Partner und wir freuen uns darauf, den Dienstanbietern und Firmen, für die wir tätig sind, ihr Produkt zu bieten."



Die Nachricht über die Partnerschaft folgt auf Kentiks kürzliche Bekanntgabe seiner Expansion nach Europa mit einer neuen SaaS-Option (https://www.kentik.com/news/kentik-expands-into-europe-addresses-dem and-modern-network-analytics) im modernen Equinix Frankfurt IBX Center in Deutschland. Mit diesem zusätzlichen Service-Support in der europäischen Region setzt Kentik seine globale Marktexpansion fort, und DICOS und weitere Partner in der Region profitieren von dieser Dynamik.



"Von der Freisetzung von Sichtbarkeit ins Internet über virtualisierte und hybride Cloud-Umgebungen bis zur Bewältigung von Performance- und Sicherheitsproblemen teilen wir mit DICOS das Engagement, die echten Herausforderungen anzugehen, denen Netzwerkbetreiber, Netzwerktechniker und Sicherheitsteams sich heute gegenübersehen", sagte Jim Frey, Vice President des Bereichs Channels bei Kentik. "Wir begrüßen das Team von DICOS in unserer wachsenden Gruppe der Channel-Partner. Wir werden gemeinsam weltweit mehr Firmen und Dienstanbietern moderne Netzwerkanalysen bieten, mit schnelleren Informationen über die Netzwerk-Performance und -Sicherheit für bessere geschäftliche Entscheidungen."



Weitere Informationen über Kentiks Channel-Programm erhalten Sie unter kentik.com/partners (https://www.kentik.com/partners/). Kentiks moderne Plattform für Netzwerkanalysen sehen Sie unter kentik.com/go/get-demo (https://www.kentik.com/go/get-demo/) in Aktion.



INFORMATIONEN ZU KENTIK



Kentik® nutzt Flow-Analyse in Echtzeit in einzigartiger Fülle mit Anwendung, Routing und Internet-Kontext zum Netzwerkbetrieb führender Firmen und von Cloud- und Kommunikationsdienstanbietern (CSP) und liefert die besten Netzwerkinformationen und -analysen. Die SaaS-Plattform von Kentik baut auf einer patentierten Big-Data-Engine auf und stellt moderne Netzwerkanalysen bereit, die leistungsfähig und benutzerfreundlich sind. Kentik hat seinen Sitz in San Francisco. Weitere Informationen erhalten Sie unter kentik.com (http://www.kentik.com/).



INFORMATIONEN ZUR DICOS GmbH



DICOS ist eine unabhängige Software- und Beratungsfirma, die sich auf Entwicklung und Integration von Verwaltungssystemen für IT- und Telekommunikationsinfrastrukturen spezialisiert. DICOS hat seinen Sitz in Darmstadt und konzentriert sich auf den individuellen Bedarf seiner Kunden bei Verwaltung von Netzwerk, System und Performance, die gewöhnlich höchst komplexe Anforderungen haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.dicos.de/en.



OTS: Kentik newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133052 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133052.rss2



Pressekontakt: Michelle Kincaid Director of Communications Kentik E-Mail: michelle@kentik.com Mobil: 757-503-1123