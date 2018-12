Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 Pence belassen. Sich wie Vodafone in Spanien für alternative Inhalte wie Amazon Prime zu entscheiden, sei für den Telekommarkt besser als Preiskürzungen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ajx/gl Datum der Analyse: 05.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

