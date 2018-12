Pensionskassensektor stabil, höhere Anforderungen an das

Risikomanagement

Wien (APA-ots) - Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

hat heute ihren jährlichen Bericht über die Lage der österreichischen

Pensionskassen veröffentlicht. Auch im seit Jahren anhaltenden

Niedrigzinsumfeld zeigt sich der Pensionskassensektor, der derzeit

betriebliche Pensionszusagen für rund 940.000 Personen verwaltet,

stabil. Die Eigenmittel der Pensionskassen sind in den vergangenen

Jahren in Einklang mit dem verwalteten Vermögen gestiegen und machten

per Jahresende 2017 349 Mio. aus. Im Vergleich mit dem gesetzlichen

Eigenmittelerfordernis wiesen die Pensionskassen damit eine

Überdeckung von rund 66% aus.

Langfristig sind die von den österreichischen Pensionskassen

erwirtschafteten Veranlagungserträge deutlich positiv. Seit

Einführung des Pensionskassenwesens im Jahr 1990 betrug die

durchschnittliche Jahresperformance 5,3%. Im vergangenen Gesamtjahr

wurde ein Ertrag von 6,1% erwirtschaftet. Zum Vergleich: im

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bewegte sich die

Performance-Bandbreite zwischen 0% und 9%. In einem schwierigen

Umfeld am Kapitalmarkt ist die Performance der Kapitalanlage zuletzt

deutlich zurückgegangen - über die ersten drei Quartale des Jahres

2018 lag sie bei -1%[1].

Der Pensionskassensektor steht vor einem regulatorischen Wandel im

Bereich der Kapitalanlage. Mit Anfang 2019 treten EU-weit die

Bestimmungen der neuen Europäischen Pensionsfondsrichtlinie IORP II

(Institutions for Occupational Retirement Provision) in Kraft, die in

Österreich im Pensionskassengesetz (PKG) umgesetzt werden. Das PKG

stellt es den Pensionskassen bereits jetzt frei, zu entscheiden, in

welche Assets sie investieren. Sie waren dabei bisher aber an

quantitative Veranlagungsgrenzen gebunden. Künftig werden die

Pensionskassen ihre Veranlagungspolitik gänzlich frei gestalten

können. Sie müssen im Gegenzug aber auch höhere regulatorische

Anforderungen im Bereich des Risikomanagements erfüllen. Die FMA und

die Pensionskassen haben die Umsetzungsfrist der IORP II genutzt, um

sich gemeinsam intensiv auf das neue Regime vorzubereiten.

Für die Vorstände der FMA, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller,

fällt die Umstellung dennoch in eine herausfordernde Phase. "Wir

müssen in den kommenden Jahren weiter mit einer volatilen Entwicklung

an den Kapitalmärkten rechnen, die hohe Anforderungen an das

Risikomanagement der Unternehmen stellt. Wir haben daher die Latte

hoch gelegt und am österreichischen Pensionskassenmarkt bereits jetzt

hohe Standards etabliert. Wir sind gut auf das neue Regime

vorbereitet", so Helmut Ettl. Dazu ergänzt sein Vorstandskollege

Klaus Kumpfmüller: "Freiheit in der Kapitalanlage heißt nicht

laissez-faire, sondern noch mehr Eigenverantwortung in den

Unternehmen. Als FMA werden wir im nächsten Jahr darauf achten, dass

die Pensionskassen keine Risiken eingehen, die ihr Risikomanagement

überfordern."

Im Bereich der Digitalisierung sieht der österreichische

Pensionskassensektor im Vergleich zu anderen Bereichen des

Finanzmarktes geringere Änderungen auf sich zukommen. Die FMA hat

erhoben, dass derzeit nur rund 30% der Pensionskassen erwartet, dass

die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle eröffnet. 70% sehen keine

Auswirkungen auf ihr Geschäft.

Den FMA-Bericht 2018 zur Lage der österreichischen Pensionskassen

finden Sie unter:

[https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der-oesterrei c

hischen-pensionskassen/]

(https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der-oesterrei c

hischen-pensionskassen/)

[1] Berechnung: Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Mag. Stefan Maier

+43/(0)1/24959-6001 oder +43/(0)676/882 49 426

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0055 2018-12-05/10:05

AXC0079 2018-12-05/10:10