Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das BIP-Wachstum in Australien hat sich im 3. Quartal überraschend stark verlangsamt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Quartalsrate habe dabei mit 0,3% deutlich unterhalb der Markterwartungen (0,6%) sowie der Vorperiode (0,9%) gelegen. Dabei hätten sich allen voran rückläufige Bergbauinvestitionen sowie eine gedämpfte Konsumneigung negativ bemerkbar gemacht. In Anbetracht der enttäuschenden Wachstumsdaten hätten die Analysten ihre Jahresprognose für das BIP-Wachstum im Gesamtjahr 2018 von 3,2% auf 3,0% gg. Vj. nach unten revidiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...