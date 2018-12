Zürich (awp) - Die Zurich-Aktie stehen an der Schweizer Börse am Mittwoch klar tiefer und folgen damit dem allgemeinen Abwärtstrend. Der Versicherer sieht sich indes auf Kurs, die für nächstes Jahr angepeilten Ziele vollständig zu erreichen. Bereits am Vortag hatten die Titel vor dem heutigen Investorentag Federn lassen ...

