Trays aus PET-Folie sind ideal für zahlreiche Anwendungen: frische Lebensmittel und Molkereiprodukte (frisches und geschnittenes Fleisch, Käse, frische Nudeln,…), Blisterverpackungen (Lampen, Werkzeuge, stationär, Körperpflege,…) und medizinische Verpackungen (Tabletten, Skalpelle, Katheter,…), die hohe Leistungen bei der Transparenz und Haltbarkeit von Produkten bieten. Für PET ist der Materialkreislauf bereits sehr gut geschlossen. Auf dem EU-Markt enthalten PET-Schalen durchschnittlich rund 55 Prozent Rezyklat. Spezifische Recyclingaktivitäten für PET-Trays Es gibt einen wachsenden Trend bei der Sammlung von PET-Schalen, dennoch muss noch mehr getan werden. Neben der getrennten Sammlung und der ordnungsgemäßen Sortierung von Trays und anderen Produkten auf PET-Basis ist das Design für das Recycling ein wichtiges Instrument zur Verbesserung ihres Materialkreislaufs. Um die Erfolgsgeschichte der PET-Flaschen (www.epbp.org/) und ihre hohe Recyclingquote in Europa weiter auszubauen, veröffentlichen Petcore Europe und PRE die Design for Recycling Guidelines für PET-Schalen "clear transparent to be recycled even in food applications". Die Leitlinien können von der Industrie genutzt werden, um das Design für das Recycling ihrer Verpackungen zu verbessern. Die Richtlinien werden in Kürze auch im Pre Recy Class Tool (www.recyclass.eu/) veröffentlicht. Mit diesen Leitlinien will die PET-Industrie zeigen, dass richtig gestaltete Verpackungen, getrennte Sammlung, gute Sortierung und Recycling von PET-Schalen der Weg zum Schließen des Materialkreislaufs sind. Sie entsprechen dem Stand der Technik; Petcore Europe wird jeden Vorschlag begrüßen und jede neue eingehende Technologie bewerten, um das Dokument zu verbessern. Interessierte können sich an die Herausgeber wenden, wenn Interesse an der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe besteht. (sf)

