FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will in den nächsten vier Jahren um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent wachsen und den Free Cashflow gegenüber dem laufenden Jahr um durchschnittlich 18 Prozent jährlich steigern. Die zusätzlichen liquiden Mittel sowie die Erlöse aus Verkäufen, darunter die Tiermedizin will der Chemie- und Pharmakonzern nutzen, um die Dividende zu erhöhen und die Nettofinanzverschuldung zu senken, wie Bayer auf seinem Kapitalmarkttag mitteilte. Von 36 Milliarden Euro zum Jahresende soll die Verschuldung bis Ende 2022 auf 26 Milliarden bis 28 Milliarden Euro sinken.

Zugleich stellte Bayer die Möglichkeit eines Aktienrückkaufs in Aussicht. Ziel bleibt dabei ein Kreditrating der "A"-Kategorie.

Bayer hatte vergangene Woche angekündigt, weltweit 12.000 Stellen abzubauen und unter anderem die Tiermedizin zu verkaufen, um den Konzern profitabler zu machen. Bis 2022 soll der Gewinn je Aktie 10 Euro erreichen, das wären 70 bis 75 Prozent mehr als im laufenden Jahr veranschlagt sind. Dafür soll die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge auf über 30 Prozent steigen. Im dritten Quartal war sie um gut 5 Punkte auf 22,2 Prozent zurückgegangen.

December 05, 2018 03:53 ET (08:53 GMT)

