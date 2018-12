Der Chef der konservativen französischen Republikaner einen befristeten Ausnahmezustand gefordert, um neue Ausschreitungen am Samstag in Paris zu verhindern. So könnte die Protestgruppe "Gelbe Westen" demonstrieren, ohne von "Randalierern als Geisel gehalten" zu werden, sagte Laurent Wauquiez dem Sender France 2 am Mittwoch. Ein solcher vorübergehender Ausnahmezustand würde außerdem die Sicherheitskräfte stärken.

Am Samstag war es in der französischen Hauptstadt zu schweren Krawallen mit vielen Verletzten und einem geschätzten Millionenschaden gekommen. In Frankreich werden neue Ausschreitungen befürchtet. Eric Drouet, einer der Wortführer der Protestbewegung "Gelbe Westen", sagte am Dienstag dem Sender BFMTV, es solle weiter demonstriert werden, solange es keine wirkliche Wende gebe. Premierminister Édouard Philippe hatte zuvor angekündigt, eine von den Demonstranten bekämpfte geplante Steuererhöhung auf Benzin und Diesel auszusetzen.

Der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, hatte dem Sender RTL am Montag gesagt, eine Wiedereinführung des Ausnahmezustandes stehe nicht auf der Tagesordnung. Die Wut der "Gelben Westen" hatte sich an den Steuererhöhungen auf Kraftstoffe entzündet, die Präsident Emmanuel Macron und die Regierung im Zuge einer Ökoreform durchsetzen wollten./nau/DP/men

ISIN LU0061462528

AXC0085 2018-12-05/10:27