Zeist/Wien/Berlin (pts007/05.12.2018/10:00) - Die Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com https://www.startpage.com hat die revolutionäre "Anonyme Ansicht"-Funktion entwickelt. Sie schützt die User vor Tracking, indem sie einen anonymisierenden Puffer zwischen Websites und Usern schafft. Fast jeder kennt Möglichkeiten, die das Speichern von Cookies und Browserverläufen verhindern, wie zum Beispiel den Inkognito-Modus. Doch diese Optionen vermitteln ein falsches Gefühl von Sicherheit. Der Inkognito-Modus schützt nicht vor Tracking oder dem Speichern und Verkaufen der persönlichen Daten. Die Anonyme Ansicht hingegen schon. In der Anonymen Ansicht besucht Startpage.com die vom User ausgewählte Website, ruft sie an seiner Stelle ab und zeigt sie dem User anonym an. Die besuchte Website sieht nur Informationen von Startpage.com, während der eigentliche User unsichtbar bleibt. So können Startpage.com-User beliebige Websites besuchen und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützen. Die Anonyme Ansicht ist kostenlos. Der Link befindet sich immer rechts neben dem jeweiligen Suchergebnis. "Mit dieser Innovation unterstützen wir unsere User dabei, ihre persönlichen Daten im Netz besser zu schützen als je zuvor. Die Anonyme Ansicht ist einfach zu verwenden und für Suchmaschinen einzigartig", so Startpage.com-CEO Robert Beens. "Anders als beim Inkognito-Modus, schützt die Anonyme Ansicht wirklich. Sie kombiniert Suchen in Privatsphäre mit Surfen in Privatsphäre." "Wir werden weiterhin die besten Suchergebnisse ohne Tracking und Profiling anbieten", verspricht Beens. "Wir sind stolz auf unsere neuen Funktionen, unser neues Design und die verbesserte Performance. Wir werden auch weiterhin neue Online-Tools entwickeln, mit denen die Menschen ihre Privatsphäre zurückerobern können." Startpage.com ist die weltweit erste und vertrauenswürdigste Datenschutz-Suchmaschine. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Europa, zeichnet sich durch eine anonyme Suche im Internet aus und verspricht, keine persönlichen Daten oder Userprofile zu speichern. (Ende) Aussender: Startpage BV Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: +43 664 411 50 93 E-Mail: presse@startpage.com Website: www.startpage.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181205007

December 05, 2018 04:00 ET (09:00 GMT)