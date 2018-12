Medieninformation

Die Baloise gratuliert Karin Keller-Sutter zur Wahl in den Bundesrat

Basel, 5.12.2018. Am heutigen Mittwoch wurde Karin Keller-Sutter, Verwaltungsratsmitglied der Baloise, im ersten Wahlgang in den Bundesrat gewählt. Damit wird sie aufgrund gesetzlicher Vorgaben per 31. Dezember 2018 aus dem Verwaltungsrat der Bâloise Holding AG ausscheiden.

Verwaltungsratspräsident Dr. Andreas Burckhardt freut sich mit Karin Keller-Sutter über ihre Wahl in die schweizerische Landesregierung und bedauert gleichzeitig den damit verbundenen Verlust eines kompetenten, besonnenen und umsichtigen Verwaltungsratsmitglieds. "Karin Keller-Sutter hat im Verwaltungsrat der Baloise in den letzten sechs Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet und in die Diskussionen auch immer wieder den Blickwinkel von Politik, Gesellschaft und die Sicht der Kunden eingebracht. Die öffentliche Wahrnehmung der Baloise war ihr stets wichtig. Ich danke ihr für die von ihr geleistete Arbeit. Im Namen der gesamten Baloise Group und insbesondere des Verwaltungsrats der Bâloise Holding AG gratuliere ich Karin Keller-Sutter herzlich zur Wahl in den Bundesrat und wünsche ihr in diesem verantwortungsvollen Amt viel Erfolg", so Andreas Burckhardt.

Die Baloise unterstützt das Milizsystem und motiviert ihre Mitarbeitenden, sich unabhängig von ihrer Funktion und Position aktiv für die Gesellschaft zu engagieren. Umso erfreulicher ist es nun, dass Karin Keller-Sutter nach einer politischen Milizkarriere den Schritt in die Landesregierung machen kann.

