Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu den sogenannten "Panama Papers" werden Angestellte und Kunden der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in den USA nun vor Gericht gestellt. Zwei der Verdächtigen sind Deutsche.

In den USA sind in Zusammenhang mit den "Panama Papers" vier Menschen wegen ihrer Beteiligung an Steuerhinterziehung angeklagt worden. Darunter seien auch zwei Deutsche, teilten die US-Ermittler am Dienstag mit. Bei den Verdächtigen handle es sich um Angestellte und Kunden der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die im Mittelpunkt des Skandals steht und in diesem ...

