Sie werde per 31. Dezember 2018 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.Verwaltungsratspräsident Andreas Burckhardt freut sich gemäss Mitteilung über Keller-Sutters Wahl in die Landesregierung und bedauert gleichzeitig den damit verbundenen Verlust eines "kompetenten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...