Windisch (awp) - Nach einem halben Jahr in Betrieb passt Eurobus bereits sein Fernbus-Liniennetz an. Mangels Kundennachfrage werden zwei Teilstrecken nicht mehr bedient. Dafür werden andere Frequenzen erhöht und in die Innerschweiz gibt es eine neue Direktverbindung. Am 10. Juni hatte Eurobus den Betrieb aufgenommen. Täglich ...

