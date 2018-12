Es wird erwartet, dass London bis März nächsten Jahres bis zu 800 Milliarden Euro an Vermögenswerten verliert, da die Banken ihre Geschäftsaktivitäten an andere Standorte verlagern. Die Zahl stammt von der Frankfurt Main Finance (FMF). In dem Bericht schreibt FMF-Geschäftsführer Hubertus Väth, dass die Unsicherheit die Banken zwinge, ausgewählte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...