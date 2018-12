Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Besigheim (pts008/05.12.2018/10:15) - Das 9. Instandhaltungsforum in der AICHELIN-Ideenfabrik in Besigheim war dem Thema "Wertschöpfung durch intelligente Instandhaltung" gewidmet. Über 100 Ingenieurinnen, Ingenieure und Techniker aus 50 Betriebs- und Lohnhärtereien quer durch Europa informierten sich darüber, welche Rolle Service, Energie- und Ersatzteilplanung für die Kosten-Nutzen-Rechnung von Thermoprozessanlagen spielen. Moderiert wurde das Forum vom Leiter für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung der AICHELIN Service GmbH, Frank Treptow. http://www.aichelin-service.com Ralph Matthäus von der Härterei Wittmann erläuterte in seinem Eingangsreferat effiziente Maßnahmen zur ökologischen Energiereduktion und deren Fördermöglichkeiten für Härtereien. Gerd J. Brockmann von der Unternehmensberatung Alsoswiss lieferte einen Praxiseinblick in die Bewertung von Wärmebehandlungsprozessen nach den CQI-9-Anforderungen und gab auch gleich einen Überblick über die häufigsten Abweichungen. Die AICHELIN-Qualitätsmanager Klaus Buchner (Mödling) und Frank Treptow (Ludwigsburg) zeigten auf, mit welchen kritischen Szenarien die Arbeitssicherheit bei der Instandhaltung von Wärmebehandlungsanlagen konfrontiert ist. Anja Nemeth und Klaudia Kovacs von Fraunhofer Austria Research fokussierten Ihren Vortrag auf die Darstellung von konkreten Beispielen und Erfahrungswerten einer Instandhaltung für die Industrie 4.0 - der Smart Maintenance. Künftiges Ziel müsse es sein, einen praktischen Ansatz zur vorausschauenden Instandhaltung für industrielle Thermoprozessanlagen zu entwickeln, betonten die Forscherinnen. Highlight des Tages war ein Vortrag der Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner, die als erste Frau der Welt sämtliche Achttausendergipfel ohne Zuhilfenahme von Sauerstoffflaschen und Hochträgerunterstützung bestiegen hat. Am Nachmittag fanden mehrere Workshops statt, die wesentliche Umwelt- und Wirtschaftsaspekte vertieften. Carsten Stölting und Stephan Müller (Ludwigsburg) präsentierten den neuen Info-Gateway "myAICHELIN" für die intelligente Wartungs - und Ersatzteilplanung der Zukunft. Nils Fundus von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall lieferte praxisnahe Grundlagen zur Risiko- und Gefährdungsbeurteilung von Thermoprozessanlagen. Frank Tuminski von der Aichelin Service zeigte die richtige Handhabung der Schutzausrüstung PSA in der Praxis: Rainer Braun vom Abschreckhärtetechnik-Unternehmen Burgdorf GmbH gab einen Überblick über die Wartung, Pflege und Aufbereitung von Abschreckmitteln. Über das AICHELIN Instandhaltungsforum Die große Nachfrage von Betriebs- und Lohnhärtereien nach zeitgemäßem Know-how in der Anlagenoptimierung, Servicierung und Instandhaltung von Industrieöfen und Thermoprozessanlagen hat die Aichelin Service GmbH zum Anlass genommen, eine jährliche Informationsveranstaltung für Wärmebehandlungsexperten abzuhalten. Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltung auch nächstes Jahr zum 10. Mal am 10. Oktober 2019 in den wunderschönen Räumlichkeiten der Ideenfabrik in Besigheim stattfinden kann. AICHELIN Service GmbH Die AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg ist Anlaufstelle für alle Serviceleistungen an Thermoprozessanlagen der AICHELIN Gruppe und an Fremdanlagen. Am Standort Ludwigsburg befindet sich auch das zentrale Ersatzteillager mit der Versandlogistik, sowie die Leitstelle für die Einsatzplanung der Servicetechniker. Mit rund 80 Ingenieuren, Technikern und Logistikfachleuten im Innen- und Außendienst betreut und berät AICHELIN Service ihre Kunden bei Instandsetzung, präventive Instandhaltung (insbesondere Jahreswartungen), Umbau und Modernisierung, Inspektionen und Prüfungen und Ersatzteilservice, aber auch mit Schulungen, Seminaren und individuellen Trainings. http://www.aichelin-service.de Information: AICHELIN Service GmbH Maria Morfidou Tel.: +49 7141 6437 106 E-Mail: maria.morfidou@aichelin.com (Ende) Aussender: Aichelin Holding GmbH Ansprechpartner: Bettina Deuretzbacher Tel.: +43 2236 23646 201 E-Mail: Bettina.Deuretzbacher@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181205008

December 05, 2018 04:15 ET (09:15 GMT)