FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der Eurozone-Wirtschaft hat sich im November weiter abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 52,7 Zähler von 53,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit September 2016, die erste Meldung wurde jedoch um 0,3 Punkte übertroffen.

Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Meldung von 52,4 erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer des Markit-Instituts ein Wachstum.

Besonders stark war die Abkühlung in Deutschland, wo die Wirtschaftsleistung mit der niedrigsten Rate seit knapp vier Jahren zulegte. Zum zweiten Mal in Folge schrumpfte sie in Italien. Beschleunigt hat sich das Wirtschaftswachstum hingegen in Irland, Frankreich und Spanien, wenngleich der Aufschwung hier deutlich schwächer ausfiel als zum Jahresanfang.

"Der finale Eurozone-Sammelindex fiel zwar etwas höher aus als die Vorabschätzung, er deutet für das vierte Quartal 2018 jedoch lediglich auf ein BIP-Wachstum von circa 0,3 Prozent hin - womit die Eurozone weiter in der Wachstumsdelle steckt", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich im Euroraum fiel auf 53,4 Punkte von 53,7 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 53,1 gemeldet, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.

