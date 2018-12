Die Risikoaufschläge in den Schwellenländern wachsen und wachsen. Inzwischen sind Schwellenländer-Anleihen die vielleicht am stärksten unterbewertete Anlageklasse innerhalb der Obligationenmärkte.

Anleger in Schwellenländer-Anleihen, sowohl in Hart- als auch in Lokalwährung, hatten es 2018 sehr schwer - nur "schwer" reicht an dieser Stelle irgendwie nicht. Herausforderungen gab es etliche: länderspezifische Probleme in der Türkei, Brasilien und Argentinien, die Stärke des US-Dollars und die Sorge um eine aufziehende Rezession, die durch den Handelsstreit hervorgerufen werden könnte.

Diese Probleme haben jedoch auch dazu geführt, dass Schwellenländer-Anleihen laut Ken Leech, Chief Investment Officer von Western Asset, die vielleicht am stärksten unterbewertete Anlageklasse innerhalb der Anleihenmärkte darstellen. Sein Ausblick für das vierte Quartal weist darauf hin, dass sich die Rendite der Schwellenländer-Anleihen als Anlageklasse gegenüber den Renditen der entwickelten Märkte fast auf Rekordniveau "ausgeweitet" hat, wenn man beide um ihre jeweiligen Inflationsraten bereinigt (siehe Grafik). Darüber hinaus sind die Schwellenländer-Währungen als Gruppe dank des starken US-Dollars 35% niedriger bewertet als noch vor fünf Jahren.

Unterschied in den Realrenditen*- Schwellenländer vs. Entwickelte Länder (in Basispunkten)

All dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...