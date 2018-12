Genau so musste man das lösen: Mit dieser Gesprächsrunde in Washington haben die Chefs der drei großen deutschen Automobilkonzerne den Weg geebnet, um die Strafzölle auf europäische Automobile zumindest für den Moment abzuwenden. Ob das so bleibt, kann man nicht abschätzen, denn das hängt von Donald Trumps Launen ab - und die sind nie vorhersehbar. Aber es ist so gelaufen, wie erwartet: Vage Zugeständnisse hinsichtlich einer Ausweitung der Produktion in den USA kann man immer machen, man muss es ja nicht umgehend umsetzen. Trump sah nachgebende Auto-Chefs, konnte den Wählern wieder einmal "nichts" als "viel" verkaufen und für den Moment ist Ruhe. Daimlers (ISIN: DE0007100000) Dieter Zetsche war dabei offenbar am mutigsten - und das war auch der ideale Weg:

Er betonte, dass man gerne bereit sei, in den USA mehr zu tun, wenn sich das auch wirtschaftlich rechnet, sprich die Rahmenbedingungen ...

