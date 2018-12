FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank soll im Zusammenhang mit Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen möglicherweise illegaler Steuergeschäfte einen Vergleich erreicht haben. Bei einer entsprechenden Vereinbarung soll die Bank 4 Millionen Euro zahlen, um Untersuchungen zu sogenannten "Cum-Ex"-Geschäften in Frankfurt zu beenden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Deutsche Bank äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die Vereinbarung soll nur die Untersuchungen der Frankfurter Ermittler betreffen, weitere Fälle in Deutschland seien davon nicht betroffen. Sie stehe auch nicht im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank, die vergangene Woche bekannt geworden waren.

Bei den umstrittenen "Cum-Ex"-Geschäften schoben Investoren rund um den Dividendenstichtag Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch rasch zwischen mehreren Beteiligten hin und her. Diese ließen die Papiere untereinander zirkulieren, bis dem Fiskus nicht mehr klar war, wem sie überhaupt gehörten. Das führte dazu, dass Steuern mehrfach erstattet wurden. Dem deutschen Staat soll so ein Schaden von mehr als 10 Milliarden Euro entstanden sein./elm/bgf/fba

ISIN DE0005140008

