Die Preise für ein Barrel Öl fielen im Vergleich zum Vortag um 97 Cent für ein Barrel Brent und um 87 Cent für ein Barrel WTI.

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel um knapp einen Dollar nachgegeben. Als Grund wurde am Markt genannt, es herrsche Unsicherheit vor dem Treffen des Ölkartells Opec. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der ...

