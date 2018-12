Der Dax gibt erneut nach, nur die Autoaktien stemmen sich gegen den Abwärtstrend. Börsendaten zeigen: Vor allem Profianleger machen derzeit Kasse.

Die US-Anlegerflucht am Vortag sowie negative Nachrichten rund um die Brexit-Entscheidung haben deutsche Aktien am Mittwoch unter Druck gesetzt. Der Dax fiel im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 11.207 Punkte.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen beinhaltet, verlor 0,9 Prozent auf 23.174 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 1,2 Prozent ein.

Vor Beginn der fünftägigen Debatte über den EU-Austritt Großbritanniens hatte das britische Parlament der Regierung eine empfindliche Niederlage bereitet. Die Abgeordneten entschieden, dass die Regierung die Rechte des Parlaments missachtet hat. Für Premierministerin Theresa May ist dies ein weiterer Rückschlag. Ohnehin werden ihr nur geringe Chancen zugestanden, eine Mehrheit für ihr Abkommen bei der geplanten Abstimmung am 11. Dezember im Parlament zu erreichen.

An der Wall Street hatten am Vorabend Konjunktursorgen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des jüngsten Handelsdeals der USA mit China Verluste ausgelöst. Der Dow-Jones-Index knickte um über drei Prozent ein, der Technologieindex Nasdaq 100 sackte sogar um fast vier Prozent ab. Zwar habe US-Präsident Donald Trump einen Burgfrieden verkündet, eine Bestätigung durch die chinesische Regierung stehe aber noch aus. Außerdem sei fraglich, ob die beiden Parteien eine langfristige Lösung für den Konflikt finden können.

"Cash is King", stellte Barclays-Marktstratege Emmanuel Cau fest. Im eigentlich guten Aktienmonat Dezember scheine niemand wirklich an eine Jahresendrally zu glauben. Die anhaltende "Flucht in Sicherheit" und entsprechend niedrige Aktienquote biete mit Blick auf die kommenden Monate jedoch besonders gute Chancen.

Hintergründe des jüngsten Ausverkaufs

An dem gestrigen Ausverkauf waren vor allem institutionelle Anleger beteiligt. Diese hatten verstärkt auf steigende Kurse gesetzt, ablesbar an den Daten der Frankfurter Terminbörse Eurex. Dort lag das PutCall-Verhältnis auf einen Niveau wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Zahl der Long-Optionen, die von steigenden Kursen profitieren, war gegenüber den Put-Terminkontrakte extrem angestiegen.

Die Profianleger werden Kasse machen, wenn der Dax Richtung 11.600 Punkte steigen sollte, warnte Verhaltensökonom Joachim Goldberg bereits am vergangenen Mittwoch. Er hat Recht behalten: Das Dax-Hoch der vergangenen Handelstage lag bei 11.568 Zählern.

Aktuell haben die Profianleger einen großen Teil ihrer Call-Optionen verkauft, der Wert ist aber immer noch vom dem langjährigen Durchschnittswert deutlich entfernt. In den Depots der Institutionellen liegen also noch viel Calls, die verkauft werden können oder bei weiter fallenden Kursen sogar ...

