Bonn (www.anleihencheck.de) - Wenn in diesen Zeiten auf irgendetwas Verlass ist, dann ist es die Regelmäßigkeit von Fehlinterpretationen, Unfähigkeit, Täuschungen usw., so die Analysten von Postbank Research.Noch am Montag habe die Wirtschaftswelt durchgeatmet. Die USA und China hätten sich am Wochenende im Handelsstreit angeblich angenähert. Die Risikoaversion habe daraufhin nachgelassen. Und gestern? Angeblich nichts gewesen! Die USA seien hinsichtlich kolportierter Vereinbarungen zurückgerudert. Die Chinesen würden schweigen. ...

