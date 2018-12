Der ehemalige Abgeordnete der Piratenpartei, Christopher Lauer, findet, dass Unternehmen Menschen mit ADHS anwerben sollten. "Gerade in Zeiten, in denen Firmen propagieren, sie bräuchten Querdenker und Disruption, stelle ich mir immer die Frage, wie ernst sie es wirklich meinen, wenn sie diejenigen, die von Natur aus die ganze Zeit kreuz und quer denken, nicht gezielt ansprechen", schreibt er in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit".

Lauer, bei dem selbst mit 27 Jahren ADHS diagnostiziert wurde, sieht darin weniger eine Krankheit, als einen Wahrnehmungszustand, der dazu führe, dass man die Welt nicht linear wahrnehme. Darin sieht er auch eine Chance: "Statt den zeitweisen Mangel an Aufmerksamkeit in den Vordergrund zu stellen und das Ganze als 'Syndrom' zu bezeichnen, könnte man ja auch erwähnen, dass ADHSler in der Lage sind, alles stehen und liegen zu lassen und sich voll auf eine Sache zu konzentrieren. Das nennt sich Hyperfokus", so Lauer in der "Zeit".