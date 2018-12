Der US-Rentenmarkt sendet ein Rezessionssignal und die Zweifel an einerdauerhaften Lösung des US-chinesischen Handelsstreits wachsen. Das sorgt für nervöse Stimmung - nicht nur an der US-Börse, sondern auch in Europa.

Aus Furcht vor eine Rezession beim wichtigen Handelspartner USA ziehen sich Anleger aus europäischen Aktienwerten zurück. "Die Anleger sind wieder im Alarm-Modus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Dax und EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils gut ein Prozent auf 11.214 und 3155 Punkte.

Genährt wurden diese Spekulationen unter anderem von der Entwicklung am US-Rentenmarkt. Dort sind erstmals seit gut einem Jahrzehnt die Renditen länger laufender Bonds teilweise unter diejenigen mit kürzerer Laufzeit gefallen. Börsianer nennen dieses Phänomen "inverse Zinskurve". "Normalerweise werden länger laufende Anleihen höher verzinst", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...