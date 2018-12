Die Schwäche der Industrie ist auf den Servicesektor übergesprungen - und breitet sich weiter aus. In Italien schrumpfte die Wirtschaft sogar.

Die Geschäfte der Wirtschaft in der Euro-Zone sind im November so langsam gewachsen wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Der gemeinsame Einkaufsmanager-Index von Industrie und Dienstleistern fiel um 0,4 auf 52,7 Zähler, wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Mittwoch zu seiner ...

