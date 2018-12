München (ots) -



"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 10,3 % MA (14-49 Jahre) und 13,2 % MA (14-29 Jahre)



- "Hier und jetzt" mit 8,8 % MA (14-49 Jahre) und 9,7 % MA (14-29 Jahre) - RTL II-Tagesmarktanteil: 7,1 % (14-49 Jahre)



RTL II überzeugte am gestrigen Dienstagabend das Fernsehpublikum einmal mehr mit starken Dokumentationen. Eine Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" erzielte 10,3 % MA bei den 14-49-Jährigen sowie sehr gute 13,2 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). Die bewegenden Geschichten rund um Rentnerin Gudrun und die Langzeitarbeitslose Petra verfolgten bis zu 2,01 Mio. Zuschauer gesamt.



Im Anschluss erreichte auch die Dokumentationsreihe "Hier und jetzt" sehr gute Werte: 8,8 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) sowie 9,7 % MA bei den 14-29-Jährigen wurden hier verzeichnet. Bis zu 1,29 Mio. Zuschauer gesamt nahmen am Schicksal der schwerkranken Susanna Anteil.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,1 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 04.12.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



