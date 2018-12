FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CFRA CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5800 (6700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.82% TO 6965 (CLOSE: 7022.76) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 529 (540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 260 (265) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS TED BAKER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1450 (2900) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1330 (1360) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1240 (1290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3920 (4220) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 296 (300) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SMITHS GROUP TARGET TO 1590 (1600) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2800 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SPIRAX-SARCO TARGET TO 6190 (6260) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1930 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - SOCGEN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6750 (7200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 135 (165) PENCE - UBS CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 135 PENCE - UBS RAISES SOUTH32 TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 210 (215) PENCE



