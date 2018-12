Der Schauspieler Moritz Bleibtreu hat in seiner ersten Schauspielausbildung in New York so gelitten, dass er sie abbrach. "Ich habe dort am Actors Studio gearbeitet und nahm parallel Unterricht. Eine Lehrerin der Schule hat mir sehr zugesetzt", sagte Bleibtreu dem "Zeitmagazin".

Im sogenannten Method-Acting stünden der direkte Ausdruck von Schmerz und das Greifbarmachen dieser Emotionen oft im Vordergrund. "Da geht es häufig um das Aufbrechen emotionaler Schutzmechanismen. Diese fast therapeutische Herangehensweise hat mich mit 19 Jahren sehr verstört", so Bleibtreu.

Seine Mutter habe bei Telefonaten bemerkt, wie schlecht es ihrem Sohn ging. Sie holte ihn durch das Versprechen einer Theaterrolle in Hamburg nach Hause. Zwei Jahre, so Bleibtreu, habe er gebraucht, um seine Krise zu überwinden. Bis heute hält er vieles von dem, was in der Schauspielbranche geschieht, für "ziemlich ungesund".