Apple hat am Dienstag in den USA deutlich schlechtere Notierungen realisiert als zuvor in Deutschland. Und am Mittwoch zeigt sich, dass dieser Trend sich auch im deutschen Handel fortsetzt. Der jüngste Aufwärtslauf könnte damit wieder gebremst werden.

Die Euphorie verfliegt langsam, da auf Euro-Basis die Marke von 160 Euro nun klar nach unten durchkreuzt wurde. Damit hat der Wert nur noch etwa 7 Euro Vorsprung auf die wichtige Unterstützung in Höhe von 150 Euro. Wenn es nicht gelingt, diese ... (Frank Holbaum)

