Evotec konnte am Dienstag mit einem weiteren Abschlag von 2 % die zuletzt sehr starke Verfassung nicht mehr direkt bestätigen. Dennoch sprechen die Zeichen für einen weiteren Kursaufschwung, sofern die Notierungen die runde Marke von 20 Euro verteidigen können. Diese sollte kurzfristig einen ersten Haltepunkt liefern, so die Meinung der Analysten. Der charttechnische Trend ist ohnehin sehr stark aufwärts gerichtet. Damit steigen die Chancen auf einen weiteren Gewinn in Richtung 22,23 Euro mit ... (Frank Holbaum)

