Die US-Aktienbörsen bleiben an diesem Mittwoch ausnahmsweise geschlossen. Im Gedenken an den am Freitag, 30. November, verstorbenen 41. Präsidenten der USA, George Bush, wird weder an der Wall Street noch an den Nasdaq-Börsen gehandelt./ck/fba

