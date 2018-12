Frankreichs Politiker fürchten weitere unkontrollierte Demonstrationen der "Gelbwesten" am Samstag in Paris. Der Ausnahmezustand soll die Situation entschärfen.

Der Chef der konservativen französischen Republikaner einen befristeten Ausnahmezustand gefordert, um neue Ausschreitungen am Samstag in Paris zu verhindern. So könnte die Protestgruppe "Gelbe Westen" demonstrieren, ohne von "Randalierern als Geisel gehalten" zu werden, sagte Laurent Wauquiez dem Sender France 2 am Mittwoch. ...

