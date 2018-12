Es finden sich keine negativen Nachrichten zum Unternehmen … und doch sackt Evotec (ISIN: DE0005664809) heute durch. Und das nicht zu knapp, vorhin betrug das Minus in der Spitze zehn Prozent. Das kann doch eigentlich ohne "bad news" nicht sein, weiß da vielleicht jemand etwas, das noch nicht über die Nachrichtenticker lief? Dass viel das denken, darauf bauen die Leerverkäufer, die hier gerade zuschlagen. Und gerade weil so etwas eben nie ausgeschlossen werden kann, klappt dieser Kniff auch meist. Und bis dann Anleger merken, dass es nur eine Attacke der Bären war, sind charttechnische Unterstützungen gebrochen, Stop Loss ausgelöst und das Kind liegt im Brunnen. So etwas macht man nicht einfach mal mit einer Bayer oder einer Allianz. Aber mit Evotec kann man es machen, weil da die Umsätze relativ niedrig sind. Und das ja nicht zum ersten Mal.

Ob Herbst 2017 oder Herbst 2018, in beiden Fällen schlugen die Leerverkäufer zu. Ohne negative Nachrichten, die ihnen Rückenwind verliehen hätten, im Gegenteil, die Bilanzen von Evotec überzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...